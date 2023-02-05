Лавров прибыл в Багдад на встречу с президентом Ирака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Багдад на встречу с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и другими иракскими политиками, передает ТАСС. В рамках внешнеполитического турне Лавров также отправиться в Мавританию, Судан и Мали.

Во время визита министр также планирует встретиться с главой Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси, а также руководителем МИД страны Фуадом Хусейном. Вдобавок Лавров запланировал встречу с экс-премьером Ирака Нури аль-Малики.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональную проблематику, в том числе в зоне Персидского залива и в регионе Ближнего Востока в целом.

Прибытие Лаврова в Багдад подтвердила представитель МИД РФ Мария Захарова.

23 января Лавров прилетел с официальным визитом в ЮАР. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор министр заявил, что отношения России с Западом имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского президентом войны и русофобом.

Во время визита Лаврова в Эритрею дипломат заявил, что Москва готова удовлетворить ее потребности в поддержании оборонных возможностей. Военно-техническое сотрудничество двух стран он обсудил на встрече с президентом африканской страны Исайясом Афеворки.