Лавров прибыл с визитом в ЮАР

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Сергей Лавров

Самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту приземлился рано утром 23 января на военно-воздушной базе Waterkloof в пригороде Претории, передает РИА Новости. Сообщается, что глава внешнеполитического ведомства прибыл в ЮАР с официальным визитом.

В республике запланированы встречи министра с главой МИД ЮАР Наледи Пандор и президентом страны Сирилом Рамафозой. Последний раз Лавров и Пандор встречались в сентябре прошлого года «на полях» Генассамблеи ООН.

Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука отмечал, что власти Южно-Африканской Республики ожидают приезда президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в августе. Он подчеркнул, что это будет первый очный саммит БРИКС после начала пандемии COVID-19. По его словам, мероприятие может состояться в одном из четырех самых крупных городов республики — Йоханнесбурге, Кейптауне, Претории или Дурбане.

Ранее министр обороны ЮАР Танди Модисе заявила, что США оказывают неоправданное давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Москвой. По ее словам, Вашингтон угрожает по поводу всего, что «пахнет Россией». Так Модисе отреагировала на реакцию Белого дома на заход судна Lady R в Саймонстаун.