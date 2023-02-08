Bloomberg: визит Лаврова в Судан застал Запад врасплох

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, поездка министра иностранных дел совпала с прибытием шести послов Евросоюза и США, который давно готовился.

Россия укрепляет свое сотрудничество с африканскими странами, а другие страны пытаются блокировать это, — заявил источник.

По данным Bloomberg, у «игроков» есть стратегия относительно Африки.

5 февраля Лавров прибыл в Багдад на встречу с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и другими иракскими политиками. В рамках внешнеполитического турне Лавров также отправится в Мавританию, Судан и Мали.

23 января Лавров прилетел с официальным визитом в ЮАР. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Наледи Пандор министр заявил, что отношения России с Западом имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского президентом войны и русофобом.