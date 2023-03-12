Судан захотел вернуть прямое авиасообщение с Россией

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Посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа сообщил в интервью РИА Новости, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией. По его словам, это поможет перемещению людей, торговле, а также позитивно повлияет на двусторонние отношения.

Во времена СССР у нас было открыто прямое авиасообщение, в то время «Аэрофлот» летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение, — сказал дипломат.

Он отметил, что пока данный вопрос с руководством России не обсуждался.

Авиасообщение между столицами двух стран, Москвой и Хартумом, было открыто во второй половине ХХ века. В настоящее время прямых рейсов между странами нет.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге заявила, что дипмиссия обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну. По ее словам, планы на регулярное сообщение с островом имеет авиакомпания Red Wings.

В свою очередь спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано обратился к властям Грузии с призывом присоединиться к авиационным санкциям против России и сохранять бдительность в отношении попыток их обойти. Представитель внешнеполитической службы ЕС также напомнил Тбилиси, что за помощь РФ в обходе ограничений предусмотрены рестрикции.

Предприниматель Артем Венскель же предположил, что самыми популярными местами для отдыха за границей в 2023 году станут Таиланд, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. По его мнению, зимой из-за прямых перелетов также сохранится интерес к таким курортам как Шри-Ланка, Сейшелы, Египет, Оман, Бахрейн и Катар.