Мантуров оценил темпы строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте Мантуров: строительство АЭС «Эд-Дабаа» в Египте идет с опережением

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Производство корпуса реактора для энергоблока № 1 первой египетской АЭС «Эль-Дабаа» на производственной площадке «Ижора» компании «АЭМ-Технологии»

Строительство АЭС «Эд-Дабаа» в Египте идет с опережением, рассказал министр промышленности и торговли, вице-премьер РФ Денис Мантуров, слова которого приводит ТАСС. Госкорпорация «Росатом» начала возводить первую в Египте атомную станцию в июле 2022 года.

Мы пока идем с опережением, — сказал Мантуров.

Россия и Египет заключили межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Эд-Дабаа» в ноябре 2015 года. Проект общей стоимостью $30 млрд предполагает возведение первой в Египте атомной электростанции из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт до 2028 года. Согласно договоренностям, российская сторона построит станцию, поставит на нее ядерное топливо и обучит персонал. Кроме того, Россия построит в Египте специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработанного ядерного топлива. 1 июня 2022 года стало известно о старте производства оборудования для первой АЭС в Египте.

19 ноября того же года на площадке будущего энергоблока № 2 в области Матрух прошла церемония заливки бетона, говорящая о старте строительства блока. В торжественном мероприятии принял участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.