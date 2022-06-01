В России началось производство оборудования для первой АЭС в Египте

Фото Пресс-служба Росатома

Ленинградскую АЭС и российские машиностроительные предприятия, изготавливающие оборудование для атомных электростанций, посетила египетская делегация во главе с председателем Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгедом Эль-Вакилем. В рамках реализации зарубежных проектов Государственной корпорации «Росатом» дан старт производству оборудования для первой АЭС в Египте, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

В ходе визита египетская делегация осмотрела новые блоки с реакторами ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС, расположенной в Ленинградской области. Первая в Египте АЭС «Эль-Дабаа», которая будет построена по проекту Росатома, также будет состоять из энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ (четыре блока мощностью 1200 мегаватт каждый).

Пресс-служба Росатома

Гости из Египта также побывали на российских машиностроительных предприятиях. На производственной площадке в Санкт-Петербурге, где по заказу Росатома изготавливается различное оборудование для атомных электростанций, состоялась церемония запуска производства заготовок для корпуса реактора энергоблока № 1 египетской АЭС «Эль-Дабаа».

Руководитель машиностроительного дивизиона Росатома АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов подчеркнул, что производство оборудования для первой атомной электростанции в Египте — это знак высокого доверия российским технологиям и компетенциям в атомном машиностроении.

Первый объект для страны всегда самый сложный. Мы это прекрасно понимаем и уже имеем большой опыт в реализации подобных заказов и всегда открыты для конструктивного диалога, а также обмена необходимыми знаниями с нашими коллегами. Уверен, что опора на российские атомные технологии — правильный выбор, который позволит сделать Египет единственной страной региона, располагающей надежными и безопасными реакторами поколения III+, — заявил он.

Строительство АЭС «Эль-Дабаа» запланировано в 2017 году. Согласно договоренностям, российская сторона построит станцию, поставит на нее ядерное топливо и обучит персонал. Кроме того, Россия построит в Египте специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.