В Египте началось строительство блока первой АЭС при помощи Росатома

Фото: rosatom.ru

В области Матрух на берегу Средиземного моря в Египте началось строительство энергоблока № 2 первой в стране АЭС «Эль-Дабаа». Работы проходят при участии российской стороны, рассказали сотрудники пресс-службы Росатома. 19 ноября на площадке будущего блока прошла церемония заливки бекона, говорящая о старте строительства. В торжественном мероприятии, в частности, поучаствовал генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев.

Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед, — сказал гендиректор госкорпорации.

Проект набирает ритм, отметил Лихачев, о чем свидетельствует начало строительства второго блока. «Эль-Дабаа» станет первой атомной станций в Африке, которая построена по российским технологиям.

Отмечается, что этот проект станет крупнейшим в рамках сотрудничества РФ и Египта после возведения Асуанской плотины.

Строительство АЭС «Эль-Дабаа» запланировано в 2017 году. Согласно договоренностям, российская сторона построит станцию, поставит на нее ядерное топливо и обучит персонал. Кроме того, Россия построит в Египте специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

1 июня 2022 года стало известно о старте производства оборудования для первой АЭС в Египте.