Врач рассказала о неочевидной опасности электросамокатов

Электросамокаты могут спровоцировать приступ тахикардии, рассказала «Газете.Ru» кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова. Она отметила, что к учащению сердечного ритма могут привести тряска и высокая скорость.

Это внезапный приступ, при котором пульс без видимой причины разгоняется до 140–220 ударов в минуту и держится на такой отметке от пары секунд до нескольких часов. У здорового взрослого человека сердце в покое стучит 60–80 раз. Во время эпизода обычно ощущается резкий толчок в груди, нехватка воздуха, головокружение, иногда — паника и слабость в ногах, — рассказала Бонадыкова.

Врач подчеркнула, что высокая скорость электросамоката может привести к выбросу адреналина. По ее словам, он увеличивает чувствительность клеток сердечной мышцы и способствует возникновению аритмии.

Ранее кардиолог Наталия Минасян рассказала, что внезапные уведомления смартфона вызывают защитную реакцию организма, приводя к учащению сердцебиения, когда включается инстинкт самосохранения. По ее словам, если такой эффект сопровождается болью в груди, следует обратиться к врачу.