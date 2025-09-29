Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 05:20

Врач раскрыла, чем опасно игнорирование межпозвоночной грыжи

Врач Копцева: недолеченная грыжа межпозвоночного диска опасна недержанием мочи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Недолеченная грыжа межпозвоночного диска может привести к недержанию мочи, заявила NEWS.ru врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева. При этом она отметила, что если начать лечение вовремя, то можно обойтись без операции.

Без внимания болезнь прогрессирует. Возможны переход боли в хроническую форму, нарушения работы тазовых органов, а именно недержание мочи и кала, инвалидизация. Важно знать, что лишь около 5–10% пациентов с грыжей диска нуждаются в операции. В большинстве случаев эффективны консервативные методы лечения. Поэтому своевременная терапия позволяет избежать хирургического вмешательства, — пояснила Копцева.

Ранее заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова предупредила, что отказ от воды и замена ее другими напитками могут привести к образованию камней в почках. По ее словам, недостаток жидкости в организме может вызвать сухость кожи и повысить риск инфекций в ротовой полости и мочевых путях.

