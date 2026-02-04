Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:46

Врач оценил тренд на онконастороженность среди молодежи

Врач Михайлов связал онконастороженность молодежи с информационной доступностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Онконастороженность среди молодых людей связана с информационной доступностью и развитием культуры заботы о себе, заявил LIFE.ru онколог Александр Михайлов. По его словам, молодежь активно получает сведения о раке с помощью соцсетей и просветительских онлайн-проектов. Кроме того, люди до 45 лет все чаще становятся приверженцами здорового образа жизни, который включает в себя регулярные чекапы.

Онконастороженность людей в возрасте 25–45 лет — это пока что «лоскутное одеяло». С одной стороны, есть прогрессивная, в основном городская, часть молодежи, которая ведет здоровый образ жизни, следит за собой, читает и слушает врачей, проходит регулярные обследования. Для них онконастороженность — нормальная часть ответственного отношения к себе. С другой стороны, существует огромная масса молодых людей, для которых эта тема остается далекой и пугающей, — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что расширение доступности онкочекапов дает большие возможности для ранней профилактики и диагностики. Среди других факторов онконастороженности он выделил «омоложение» рака — в медиапространстве все чаще освещают случаи, когда люди 25–35 лет сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Наконец, открытость знаменитостей и их рассказы о борьбе с раком также вдохновляют молодежь на внимательное отношение к себе.

Ранее онколог Валентина Харитонова заявила, что в борьбе с раком российские врачи все чаще применяют искусственный интеллект. По ее словам, это оказалось крайне значимой новацией.

