Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:07

Врач назвал неожиданную пользу плавленого сыра

Врач-иммунолог Продеус: плавленый сыр полезен для работы мышц из-за кальция

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Плавленый сыр полезен для мышц, заявил в эфире программы «Жить здорово!» врач-иммунолог Андрей Продеус. Он пояснил, что в этом продукте содержится кальций, который необходим для работы данного органа.

В то же время кардиолог Герман Гандельман отметил, что в плавленый сыр добавляют много соли. Он считает, что этот продукт может провоцировать повышение давления.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что кресс-салат признан одним из самых полезных продуктов в мире из-за уникальной концентрации витаминов при минимальной калорийности. Она рассказала, что этот листовой овощ является рекордсменом по нутриентной плотности. Врач добавила, что растение также содержит специфические биологически активные соединения — глюкозинолаты и каротиноиды.

До этого диетолог Марият Мухина сообщила, что корнеплоды и бекон полезны зимой благодаря своим уникальным свойствам. По ее словам, источником ценных компонентов при низких температурах также выступают представители семейства лососевых рыб. Так, Мухина посоветовала съедать по утрам до 30 граммов сала с чесноком, чтобы получить арахидоновую кислоту, необходимую для укреплению иммунитета.

Россия
врачи
советы
продукты
сыры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска поразили подразделение украинских националистов
ВС РФ поразили склад хранения барражирующих боеприпасов для ВСУ
Психиатр назвал один из триггеров развития шизофрении
Нападения акул на людей посчитали неизбежным, речь идет об одном курорте
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
«Я не знаю. Подумайте сами»: Трамп о попытках остановить конфликт на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Сосед с химикатамим «отомстил» семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.