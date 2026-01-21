Врач назвал неожиданную пользу плавленого сыра

Плавленый сыр полезен для мышц, заявил в эфире программы «Жить здорово!» врач-иммунолог Андрей Продеус. Он пояснил, что в этом продукте содержится кальций, который необходим для работы данного органа.

В то же время кардиолог Герман Гандельман отметил, что в плавленый сыр добавляют много соли. Он считает, что этот продукт может провоцировать повышение давления.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что кресс-салат признан одним из самых полезных продуктов в мире из-за уникальной концентрации витаминов при минимальной калорийности. Она рассказала, что этот листовой овощ является рекордсменом по нутриентной плотности. Врач добавила, что растение также содержит специфические биологически активные соединения — глюкозинолаты и каротиноиды.

До этого диетолог Марият Мухина сообщила, что корнеплоды и бекон полезны зимой благодаря своим уникальным свойствам. По ее словам, источником ценных компонентов при низких температурах также выступают представители семейства лососевых рыб. Так, Мухина посоветовала съедать по утрам до 30 граммов сала с чесноком, чтобы получить арахидоновую кислоту, необходимую для укреплению иммунитета.