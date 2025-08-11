В России раскрыли причины тяжелых осложнений ОРВИ у детей В Саратовском медуниверситете выяснили, что частые простуды приводят к одышке

Найдена прямая связь между частотой прошлых простудных заболеваний и осложнений ОРВИ у детей, сообщили исследователи СГМУ имени В. И. Разумовского. Для этого ученые изучили истории болезни и физиологические особенности 165 пациентов от 1 до 12 лет, передает телеканал «Саратов 24».

В ходе исследования было установлено, что развитие осложнений зависит от сочетания нескольких неблагоприятных факторов. В первую очередь ученые подчеркнули, что существует прямая связь между частотой прошлых простудных заболеваний и тяжестью текущего состояния. Чем больше раз ребенок болел ОРВИ, тем выше вероятность возникновения серьезных последствий в будущем. Это связано с нарушением восстановления слизистых оболочек дыхательных путей и накоплением хронического воспаления.

Еще одним важным фактором является низкий уровень специального защитного белка — интерферона альфа, который необходим организму для борьбы с инфекциями. Его недостаток вызывает усиленное воспаление дыхательных путей, отек слизистых и повышенную выработку мокроты.

До этого врач Алексей Ртищев рассказал, что новый штамм COVID-19 «стратус» (XFG) вызывает преимущественно легкие формы заболевания, схожие с ОРВИ. Как он отметил, этот подвариант «омикрона» не демонстрирует повышенной опасности для большинства населения, хотя остается риск тяжелого течения у людей с ослабленным иммунитетом.