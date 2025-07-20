Трудоголикам рассказали, какой продукт нужно есть минимум три раза в неделю

Трудоголикам рассказали, какой продукт нужно есть минимум три раза в неделю Врач Шестакова: для работы мозга желательно есть жирную рыбу три раза в неделю

Для хорошей работы мозга трудоголикам следует есть жирную рыбу три раза в неделю, заявила NEWS.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. По ее словам, лосось, скумбрия, сельдь и сардины снижают нейровоспаление и повышают когнитивные функции.

Если мы посмотрим исследования, то самым лучшим продуктом для того, чтобы наш мозг хорошо работал, является жирная рыба. Если включать ее в рацион как минимум трижды в неделю, то улучшится работа мозга. К жирной рыбе относятся лосось, скумбрия, сельдь и сардины. Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума. Чем больше рыбы они едят, тем более ясным остается их ум, — сказала Шестакова.

Она отметила, что яйца также способствуют хорошей работе мозга, благодаря содержанию холина, который является предшественником ацетилхолина — отвечающего за память нейромедиатора. Шестакова рекомендовала обратить внимание на витамины группы B, помогающие нервной системе и способствующие образованию нейронных связей.

Кроме того, мозг нуждается в глюкозе и работает на углеводах. Однако это не значит, что нужно есть шоколадку для мозга. Наоборот, шоколадка может навредить, так как вызывает быстрый всплеск сахара, что приводит к повреждению нейронов. Если вы поели кашу с утра или цельнозерновой хлеб на обед, это поддерживает стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает постоянную энергетическую подпитку мозгу, — добавила Шестакова.

При этом, по ее словам, шоколад стимулирует память за счет теобромина, который содержится только в какао-бобах. Врач рекомендовала выбирать темный шоколад с содержанием какао 70%, 80% или 90%.

Можно добавить L-теанин из зеленого чая. Он ценится в восточных странах именно за это специфическое вещество, которое мягко стимулирует нейроны мозга без гипервозбуждения, — отметила Шестакова.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что для продления жизни необходимо заботиться о здоровье сердца. По словам врача, для этого важно следить за режимом и правильно питаться, включая в рацион полезные продукты, например жирную рыбу.