23 сентября 2025 в 06:00

Тренер развеяла миф об ухудшении физической формы после отказа от протеина

Тренер Яблокова: при сохранении спорта отказ от протеина не повлияет на формы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мнение о потере физической формы при отказе от протеина является ошибочным, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По словам эксперта, исключение спортивных добавок из рациона никак не сказывается на теле, если не прекращать физические нагрузки.

Бытует мнение, что при отказе от протеина можно потерять форму. Но это является заблуждением. Протеин сам по себе не создает мышцы. Это не гормональная добавка, а всего лишь дополнительный источник белка. Он лишь поддерживает процесс, — отметила Яблокова.

Специалист подчеркнула, что к ухудшению физической формы могут привести полное прекращение физических нагрузок и уменьшение потребления белка, так как мышечная масса в таких случаях действительно снижается. Однако, по ее словам, при сохранении активности и сбалансированного питания отказ от протеина не окажет негативного влияния на физическую форму.

Ранее Яблокова предупредила, что россиянам следует с осторожностью относиться к потреблению протеина, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая расстройство ЖКТ и аллергические реакции. По ее словам, протеиновые добавки необходимы в основном профессионалам в спорте и тем, кто активно занимается силовыми тренировками.

