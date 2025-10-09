Тренер рассказал, сколько нужно проходить за день для поддержания здоровья

Для компенсации сидячей работы и поддержания здоровья достаточно проходить три-четыре тысячи шагов в день, заявил фитнес-тренер Дмитрий Гончаров. По его словам, приведенным LIFE.ru, норма для каждого человека при этом индивидуальна.

Для компенсации сидячей работы достаточно трех-четырех тысяч шагов в день. Это уже улучшит здоровье и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постепенно можно дойти до 10 тысяч шагов, но главное, чтобы прогулки приносили удовольствие, — заявил эксперт.

Специалист пояснил, что, по данным ВОЗ, для поддержания здоровья необходимо уделять от 150 до 300 минут в неделю физическим нагрузкам средней интенсивности, таким как ходьба. Также он добавил, что количество шагов на километр может варьироваться от 1200 до 1600 — это зависит от индивидуальных особенностей, таких как длина шага и темп ходьбы.

