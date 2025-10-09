Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 09:49

Тренер рассказал, сколько нужно проходить за день для поддержания здоровья

Тренер Гончаров: для компенсации сидячей работы достаточно трех тысяч шагов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для компенсации сидячей работы и поддержания здоровья достаточно проходить три-четыре тысячи шагов в день, заявил фитнес-тренер Дмитрий Гончаров. По его словам, приведенным LIFE.ru, норма для каждого человека при этом индивидуальна.

Для компенсации сидячей работы достаточно трех-четырех тысяч шагов в день. Это уже улучшит здоровье и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постепенно можно дойти до 10 тысяч шагов, но главное, чтобы прогулки приносили удовольствие, — заявил эксперт.

Специалист пояснил, что, по данным ВОЗ, для поддержания здоровья необходимо уделять от 150 до 300 минут в неделю физическим нагрузкам средней интенсивности, таким как ходьба. Также он добавил, что количество шагов на километр может варьироваться от 1200 до 1600 — это зависит от индивидуальных особенностей, таких как длина шага и темп ходьбы.

Ранее руководитель фитнес-студии Дарья Кожевникова рассказала, что интервальное голодание не должно являться насилием над организмом, только тогда оно может принести пользу. Она подчеркнула, что, если делать перерывы между приемами пищи через уважение к телу, это позитивно скажется на здоровье. По ее мнению, следует воздерживаться от еды на 8–12 часов.

