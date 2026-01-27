Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:43

Тренер назвала самые частые ошибки в похудении

Тренер Ян: при похудении люди часто неправильно ставят финальную цель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В начале похудения люди часто неправильно ставят финальную цель, рассказала «ФедералПресс» фитнес-тренер и нутрициолог Евгения Ян. Она отметила, что начинать процесс нужно постепенно.

Люди сдаются в самом начале, потому что выбрали не свое «зачем», например, муж купил абонемент — не пропадать же деньгам, вторая причина — это слишком нереалистичная цель: все или ничего, тренировки каждый день, никакого сладкого, мучного и жирного, ложиться спать до 23:00. Через неделю такого режима вы, конечно, взвоете и сорветесь, — рассказала Ян.

Тренер призвала начинать с маленьких шагов и не корить себя за уклонение от плана. Она отметила, что один съеденный бургер не обнуляет результат предыдущих усилий.

Ранее нутрициолог Ольга Ермошина рассказала, что дефицит калорий является наиболее эффективным способом контроля веса. Она отметила, что такой способ не подойдет людям с рядом заболеваний.

