27 января 2026 в 16:57

Синоптик раскрыл, когда в Москву придет весна

Метеоролог Сергеев: весна может прийти в Москву в феврале

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Согласно предварительным прогнозам, весна может прийти в Москву в феврале, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, в последний зимний месяц погода будет необычной. Он отметил, что днем температура может достигнуть положительных значений.

Москвичи будут ощущать дыхание весны уже в течение всего последнего месяца зимы. По моим прогнозам, в феврале жителей Москвы и центральной России ожидает непростая погода. Периоды потепления начнут сменяться холодом. Февраль пройдет под знаком температурных качелей: воздух в дневное время начнет прогреваться до небольших положительных температур, ночью же будет холодать, — заявил Сергеев.

Он добавил, что в отдельные дни февраля по улицам могут потечь ручьи, но это явление окажется временным. Также метеоролог считает, что мы еще не раз увидим внезапные похолодания, морозы окончательно не отступят.

Ранее метеоролог рассказывал, что в 2026 году климатическая весна может прийти в центральную часть России в конце февраля. По его словам, температура днем может достигать +6 градусов и снег полностью сойдет.

Степанида Королева
С. Королева
