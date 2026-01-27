В ВОЗ назвали условие, из-за которого может распространиться вирус Нипах

Вирус Нипах может распространиться из-за его крайне низкой изученности, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в Женеве Тарика Жазаревича. По его мнению, в целях повышения безопасности следует активнее предупреждать население о факторах риска, в том числе об опасности употребления сока финиковой пальмы.

Источник инфекции до конца не изучен. Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию, — отметил Жазаревич.

При этом ранее Жазаревич заявил, что вероятность распространения вируса Нипах по миру достаточно низкая. Он отметил, что индийские органы здравоохранения активно взаимодействуют с международной организацией. По его словам, азиатская страна имеет потенциал для контроля над данной ситуацией.