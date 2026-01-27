Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 16:43

В ВОЗ назвали условие, из-за которого может распространиться вирус Нипах

ВОЗ: вирус Нипах может распространиться из-за его неизученности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вирус Нипах может распространиться из-за его крайне низкой изученности, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в Женеве Тарика Жазаревича. По его мнению, в целях повышения безопасности следует активнее предупреждать население о факторах риска, в том числе об опасности употребления сока финиковой пальмы.

Источник инфекции до конца не изучен. Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию, — отметил Жазаревич.

При этом ранее Жазаревич заявил, что вероятность распространения вируса Нипах по миру достаточно низкая. Он отметил, что индийские органы здравоохранения активно взаимодействуют с международной организацией. По его словам, азиатская страна имеет потенциал для контроля над данной ситуацией.

вирусы
Нипах
ВОЗ
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
НАТО направит 25 тыс. солдат на учения против России
Назван фильм, получивший больше всего номинаций на премию BAFTA
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Отец устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.