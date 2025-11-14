Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Терапевт предупредила, чем опасен переизбыток магния в организме

Терапевт Лапа: переизбыток магния в организме может привести к головным болям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Переизбыток магния может привести к интоксикации организма, для которой характерны головные боли, слабость и усталость, заявила 360.ru терапевт Людмила Лапа. По ее мнению, профицит этого элемента даже опаснее, чем дефицит.

Детям с гиперактивностью, когда они плохо спят, помогает магний. Спазм сосудов также считается клиническим показанием для приема магния. Однако в большом количестве, когда он уже не нужен, магний приводит к нарушению физиологического состояния человека, — отметила Лапа.

Врач предупредила, что интоксикация вследствие переизбытка магния в организме может вызвать нарушения сна. Кроме того, это чревато проблемами с сосудами и общим ухудшением состояния.

Ранее иммунолог Наталья Попова заявила, что внутривенная терапия может быть опасна из-за риска токсического накопления витаминов в организме. По ее словам, переизбыток микроэлементов сказывается пагубнее, чем дефицит.

