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31 июля 2025 в 18:03

Стало известно, грозит ли россиянам плотоядная бактерия из США

Врач Осипов заявил, что в России нет случаев заражения плотоядной бактерией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Случаи заражения плотоядной бактерией Vibrio vulnificus на территории России не зарегистрированы, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов. Заражение этим опасным микроорганизмом происходит через повреждения кожи или порезы.

Теоретически можно предположить, что, купаясь в загрязненном водоеме, который не имеет разрешения Роспотребнадзора на открытие, где не проверена вода, вполне возможно заразиться, — предупредил Осипов.

Он отметил, что потенциально от заражения бактерией никто не застрахован, как и от неблагоприятных последствий. При этом врач подчеркнул, что россиянам не стоит волноваться, пока в стране не зафиксированы подобные случаи.

Ранее сообщалось, что опасная плотоядная бактерия Vibrio vulnificus стала причиной смерти четырех человек в американском штате Флорида. Врачи зафиксировали уже 13 случаев заражения патогеном.

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