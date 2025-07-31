Опасная бактерия «съела» четырех человек

Опасная плотоядная бактерия Vibrio vulnificus стала причиной смерти четырех человек в американском штате Флорида, сообщает издание Palm Beach Post. Согласно имеющимся данным, врачи зафиксировали уже 13 случаев заражения патогеном.

Местом обитания микроорганизма является теплая солоноватая вода, а временем ее наибольшей активности являются летние месяцы, отметили авторы материала. Подхватить бактерию можно при употреблении плохо приготовленных морепродуктов или в случае контакта поврежденных участков кожи с зараженной водой.

Ранее инфекционист Владислав Жемчугов заявил, что заражение бактериями Vibrio, обнаруженными в Турции, может обернуться не только кишечной инфекцией, но и тяжелыми нагноениями. По его словам, у людей, подхвативших патоген, счет может идти на часы.

Также инфекционист Елена Мескина отметила, что наиболее подверженными заражению этими бактериями являются лица старше 60 лет. Кроме того, они представляют серьезную угрозу и для детей, не достигших 5-летнего возраста. Также в зоне риска люди, имеющие хронические заболевания.