Инфекционист раскрыла, кому грозит заражение бактерией Vibrio Инфекционист Мескина заявила, что пожилые люди особо подвержены заражению Vibrio

Заражению бактерией Vibrio подвержены пожилые люди старше 60 лет, заявила «Москве 24» инфекционист Елена Мескина. Особую угрозу микроорганизм также представляет для детей младше пяти лет.

В зоне риска — страдающие хроническими заболеваниями, в особенности желудочно-кишечного тракта. Они более восприимчивы к бактериям, и им достаточно малой концентрации, чтобы заразиться, — предупредила Мескина.

Она уточнила, что серьезная инфекция способна значительно ослабить иммунную систему. При этом летальный исход от заражения бактерией Vibrio случается редко.

Ранее инфекционист Владислав Жемчугов заявил, что бактерии Vibrio, обнаруженные в Турции, могут вызвать тяжелые нагноения, а не только кишечные болезни. У человека, который подхватил эти микроорганизмы, счет может идти на часы.