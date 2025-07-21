Инфекционист назвал скрытую опасность бактерий Vibrio из Турции

Бактерии Vibrio, обнаруженные в Турции, могут вызвать тяжелые нагноения, а не только кишечные болезни, заявил НСН инфекционист Владислав Жемчугов. У человека, который подхватил эти микроорганизмы, счет может идти на часы, предупредил врач.

Вибрионы могут проникать в человека либо через рот с морской водой, либо через раны и царапины, они могут вызывать довольно тяжелые нагноения и стандартные кишечные заболевания, сопровождающиеся диареей, лихорадкой, обезвоживанием и температурой, — перечислил Жемчугов.

Вибрионы — это подвижные бактерии, которые особенно активно размножаются в летний период. Они предпочитают теплую воду, богатую органическими веществами: пруды, морские водоемы, где обитают галофильные виды вибрионов. Чаще всего с ними сталкиваются отдыхающие на морских курортах в теплое время года, уточнил эксперт.

Ранее туристов предостерегли от потенциального заражения в Турции опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Новые исследования выявили ДНК таких штаммов, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.