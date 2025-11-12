Пульмонолог назвал тревожные признаки патологии легких

Одышка в спокойном состоянии или при повседневной нагрузке может указывать на патологии легких, заявил aif.ru пульмонолог Сергей Авдеев. Он напомнил, что здоровому человеку не составит труда подняться на пятый или седьмой этаж без остановок.

Часто человек считает себя здоровым, даже если он не может подняться на третий этаж, не сделав хотя бы одну остановку. К врачу он обращается лишь тогда, когда вынужден останавливаться уже на втором этаже или, тем более, на первом. Но к этому моменту диагноз ставят на более поздней стадии, — предупредил Авдеев.

Другим тревожным признаком он назвал постоянный кашель с образованием мокроты. При таких проблемах он призвал обратиться к специалисту.

Ранее Авдеев заявил, что показатель заболеваемости внебольничной пневмонией в России демонстрирует постепенный рост. По последним данным, распространенность этого заболевания достигла 629 случаев на каждые 100 тыс. человек населения.