Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны

Движение и режим сна помогут дождаться весны и не впасть в уныние, рассказала «Здоровью Mail» психолог Наталья Медведева. Она отметила, что в конце зимы важно фокусироваться на хорошем.

Психолог посоветовала стараться замечать положительные моменты и снизить потребление контента в соцсетях, чтобы не сравнивать себя с идеальной картинкой. По ее словам, лучше сконцентрироваться на реальной жизни — вспомнить про друзей и хобби.

Медведева рассказала, что заряд позитива можно получить, даже потратив всего 15 минут в день на любимое занятие. Она призвала порадовать себя небольшой сменой пространства, например, купить новые шторы или комнатное растение.

