12 февраля 2026 в 15:55

Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны

Психолог Медведева: движение и режим сна помогут дождаться весны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Движение и режим сна помогут дождаться весны и не впасть в уныние, рассказала «Здоровью Mail» психолог Наталья Медведева. Она отметила, что в конце зимы важно фокусироваться на хорошем.

Психолог посоветовала стараться замечать положительные моменты и снизить потребление контента в соцсетях, чтобы не сравнивать себя с идеальной картинкой. По ее словам, лучше сконцентрироваться на реальной жизни — вспомнить про друзей и хобби.

Медведева рассказала, что заряд позитива можно получить, даже потратив всего 15 минут в день на любимое занятие. Она призвала порадовать себя небольшой сменой пространства, например, купить новые шторы или комнатное растение.

Ранее психолог Андрей Драчев рассказал, что постоянная работа над собой может стать причиной выгорания. Он отметил, что к негативным последствиям саморазвития приводят ловушки мышления.

