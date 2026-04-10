Остеотерапевт рассказала, почему возникает хруст в суставах

Хруст в суставах может возникать из-за слабости связочного аппарата, заявила NEWS.ru остеотерапевт Людмила Елисавецкая. По ее словам, такая особенность не является опасной, но требует укрепления мышц вокруг проблемной зоны.

Откуда берется хруст в суставах? Есть три основные причины. В суставной жидкости растворены газы. При резком движении давление меняется, пузырьки схлопываются, и мы слышим хлопок. Это абсолютно безопасно. Именно так хрустят пальцы, когда их тянут. Слабость связок. Если связочный аппарат расслаблен, например, после травм или от природы, сустав получает большую амплитуду. При возвращении на место суставные поверхности издают щелчок. Это не опасно, но требует укрепления мышц вокруг сустава. Трение сухожилий. Они задевают костный выступ при движении. Это не больно и не вредно — анатомическая особенность, — сказала Елисавецкая.

Ранее остеопат Кристина Елисеева заявила, что долгое и частое сидение на копчике приводит к нагрузке на межпозвонковые диски. По ее словам, в таком положении поясница округляется, а спина перестает задействовать мышцы. Врач объяснила, что лучше всего опираться на седалищные бугры.