Назван неочевидный симптом нового штамма коронавируса «стратус»

Для нового штамма коронавирусной инфекции «стратус» характерны панические атаки и нарушение свертываемости крови, заявил NEWS.ru врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Также он отметил, что при штамме «стратус» у больного наблюдается выраженная осиплость.

Новая коронавирусная инфекция может начинаться с панических атак и нарушений свертываемости крови, чего не бывает при гриппе. Это бывает, но крайне редко. В основном такие нарушения наблюдаются именно при новой коронавирусной инфекции: там нарушения свертываемости крови очень глобальные и тяжелые. При ковиде сразу страдают легкие и верхние дыхательные пути: начинается осиплость голоса, человек начинает буквально сипеть — это неприятный звук, ― ответил Кондрахин.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для защиты от нового варианта коронавируса «стратус» достаточно придерживаться стандартных правил. По его словам, симптомы во многом схожи с предыдущими штаммами. Чтобы не заболеть, Онищенко посоветовал носить медицинские маски и одеваться по погоде.