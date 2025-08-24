Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 16:06

Назван неочевидный симптом нового штамма коронавируса «стратус»

Врач Кондрахин: для нового штамма коронавируса характерны панические атаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для нового штамма коронавирусной инфекции «стратус» характерны панические атаки и нарушение свертываемости крови, заявил NEWS.ru врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Также он отметил, что при штамме «стратус» у больного наблюдается выраженная осиплость.

Новая коронавирусная инфекция может начинаться с панических атак и нарушений свертываемости крови, чего не бывает при гриппе. Это бывает, но крайне редко. В основном такие нарушения наблюдаются именно при новой коронавирусной инфекции: там нарушения свертываемости крови очень глобальные и тяжелые. При ковиде сразу страдают легкие и верхние дыхательные пути: начинается осиплость голоса, человек начинает буквально сипеть — это неприятный звук, ― ответил Кондрахин.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для защиты от нового варианта коронавируса «стратус» достаточно придерживаться стандартных правил. По его словам, симптомы во многом схожи с предыдущими штаммами. Чтобы не заболеть, Онищенко посоветовал носить медицинские маски и одеваться по погоде.

коронавирус
грипп
болезни
врачи
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс ответил, сняты ли новые санкции против России с повестки дня
Зеленский издевательски усмехнулся над атаками на нефтепровод «Дружба»
Вэнс оценил, как Россия и США ведут себя на переговорах по Украине
Лавров объяснил, как должен решаться вопрос безопасности Украины
Готовлю лечо с баклажанами — мед делает вкус особенным
Последствия удара Израиля по Сане попали на видео
Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Канадские солдаты могут появиться на украинской земле
Названы отличия нового штамма коронавируса «стратус» от гриппа
Лавров развеял мифы вокруг свитера с надписью «СССР»
Экс-министра подозревают в миллиардной растрате
Лавров назвал условие существования Украины
Гуфа отправили под суд из-за наркотиков
Самолет с россиянами приземлился в Таллине из-за украинских дронов
Панда Катюша отмечает день рождения: самые яркие фото бамбуковой именинницы
«Приближается к нулю»: Мединский намекнул на проблемы Украины
«Они не хотят»: Лавров увидел в ЕС нежелание достичь мира на Украине
Грядет новая пандемия коронавируса? Что за штамм «стратус», чем опасен
Лавров объяснил, на что у Украины нет иммунитета
Лавров анонсировал новые встречи России и Украины в Стамбуле
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.