11 августа 2025 в 18:20

Мужчина занес инфекцию в мозг из-за внезапно треснувшего зуба

В Великобритании треснувший зуб вызвал у мужчины гнойный абсцесс в мозгу

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Абсцесс мозга развился у 61-летнего жителя Великобритании Грэма Белла из-за внезапно треснувшего зуба, сообщили в Уолтонском центре неврологии и нейрохирургии Национальной службы здравоохранения страны. По словам мужчины, он собирался в небольшое путешествие, когда почувствовал сильную головную боль.

Его жена обратила внимание на то, что у супруга перекосилось лицо, поэтому срочно отвезла его в больницу. Чтобы исключить инсульт, врачи сделали пациенту МРТ, которое показало, что у него в мозгу образовался абсцесс размером три сантиметра. Хирурги провели экстренную операцию и откачали скопившийся гной. Белл быстро пошел на поправку, но спустя несколько дней ему снова стало хуже — анализы показали, что началось заражение крови.

Меня срочно отвезли в операционную, чтобы снова дренировать абсцесс. Врачи пытались понять, что происходит, и обнаружили, что причиной абсцесса в мозгу стал треснувший зуб, — рассказал британец.

Он признался, что очень удивился выводам медиков, поскольку у него не было отека во рту, а сам зуб не болел. После операции и лечения антибиотиками абсцесс прошел, но теперь Беллу предстоит длительная реабилитация.

Ранее в Кузбасском кардиодиспансере медики вернули к жизни пациентку, пережившую клиническую смерть. Сердце женщины не билось порядка 15 минут, что было вызвано тромбоэмболией легочной артерии и развитием обструктивного шока.

зубы
врачи
операции
здоровье
