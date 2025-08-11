Мужчина занес инфекцию в мозг из-за внезапно треснувшего зуба В Великобритании треснувший зуб вызвал у мужчины гнойный абсцесс в мозгу

Абсцесс мозга развился у 61-летнего жителя Великобритании Грэма Белла из-за внезапно треснувшего зуба, сообщили в Уолтонском центре неврологии и нейрохирургии Национальной службы здравоохранения страны. По словам мужчины, он собирался в небольшое путешествие, когда почувствовал сильную головную боль.

Его жена обратила внимание на то, что у супруга перекосилось лицо, поэтому срочно отвезла его в больницу. Чтобы исключить инсульт, врачи сделали пациенту МРТ, которое показало, что у него в мозгу образовался абсцесс размером три сантиметра. Хирурги провели экстренную операцию и откачали скопившийся гной. Белл быстро пошел на поправку, но спустя несколько дней ему снова стало хуже — анализы показали, что началось заражение крови.

Меня срочно отвезли в операционную, чтобы снова дренировать абсцесс. Врачи пытались понять, что происходит, и обнаружили, что причиной абсцесса в мозгу стал треснувший зуб, — рассказал британец.

Он признался, что очень удивился выводам медиков, поскольку у него не было отека во рту, а сам зуб не болел. После операции и лечения антибиотиками абсцесс прошел, но теперь Беллу предстоит длительная реабилитация.

