Мужчин предупредили, чем грозит неправильный уход за бородой Врач Макарова заявила, что при несоблюдении гигиены в бороде появляются бактерии

При несоблюдении гигиены в бороде накапливаются органические вещества, которые способствуют размножению бактерий, заявила «Страстям» дерматовенеролог Екатерина Макарова. Она отметила, что впоследствии это грозит проблемами не только с кожей.

Слюна, грязь, остатки пищи, пот, косметические средства создают прекрасную среду для развития патогенной микрофлоры, а это приводит к появлению угревых высыпаний, заед, стоматитов и предрасположенностью к частым рецидивам инфекционных заболеваний, — предупредила Макарова.

Во избежание таких проблем врач порекомендовала мужчинам регулярно мыть бороду специальными шампунями. По ее словам, немаловажно проверять растительность на лице на наличие пищевых отходов и поддерживать ее аккуратный внешний вид.

Дерматолог Татьяна Егорова ранее заявила, что отеки под глазами могут возникнуть из-за сильной духоты во время сна, а также несбалансированного рациона. Кроме того, как пояснила врач, эта проблема нередко появляется из-за внутренних сбоев в организме.