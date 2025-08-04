Инфекционист назвала неочевидное последствие переохлаждения

Переохлаждение может спровоцировать тугоподвижность суставов, а также мышечную боль, заявила «Вечерней Москве» инфекционист Елена Мескина. По ее словам, в особенности опасно, когда холод длительно воздействует на шею, спину или плечи.

При холоде организм включает свои защитные механизмы, которые направлены на сохранение нормальной температуры тела в той зоне, куда приходится холодный воздух. Повышается мышечный тонус, который увеличивает выработку тепла, в то время как спазм кровеносных сосудов этой области снижает теплоотдачу, — объяснила Мескина.

Длительное мышечное напряжение вызывает снижение кровотока, что провоцирует развитие гипоксии тканей. Именно это и приводит к характерным болевым симптомам, пояснила врач.

Она добавила, что простудиться из-за переохлаждения могут лишь люди с уже ослабленным организмом. По ее словам, в зоне риска те, кто испытывает сильный стресс, проблемы со сном или питанием, а также страдает от хронических болезней.

Ранее Мескина заявила, что дети чаще сталкиваются с простудными заболеваниями в летнее время из-за переохлаждения от кондиционеров. Среди других негативных факторов она назвала употребление холодной воды и купание в водоемах.