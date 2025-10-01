Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 16:22

Хотите выглядеть моложе? Эти продукты продлевают жизнь и красоту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Старение нельзя остановить, но его темп напрямую зависит от питания. Продукты, которые мы едим ежедневно, могут либо ускорять износ организма, либо замедлять его и помогать дольше оставаться бодрыми и здоровыми.

В первую очередь важны продукты с антиоксидантами: ягоды, гранат, черный виноград и зеленый чай. Они защищают клетки от разрушения. Омега-3-кислоты из рыбы и семян льна уменьшают воспаление и поддерживают мозг. Орехи и авокадо насыщают организм полезными жирами и витамином Е, который продлевает молодость кожи. Овощи ярких цветов — морковь, шпинат, брокколи, свекла — содержат вещества, укрепляющие сосуды и зрение. Белок из бобовых, творога и яиц помогает сохранить мышцы и энергию. Даже темный шоколад в умеренном количестве полезен: он улучшает настроение и работу сердца. Если убрать излишки сахара и фастфуда и заменить их этими продуктами, процесс старения заметно замедляется.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

еда
продукты
здоровье
кожа
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
