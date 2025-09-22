Гастроэнтеролог рассказала, кому не навредит ночной прием пищи Гастроэнтеролог Кашух: ночной прием пищи не навредит диабетикам и спортсменам

Ночной прием пищи допустим при сахарном диабете первого типа и при высоких физических нагрузках, например спортсменам, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, которые приводит LIFE.ru, у диабетиков во время сна может возникать опасное снижение уровня сахара в крови, а перекус перед сном помогает избегать гипогликемии.

Бывают ситуации, когда поесть перед сном необходимо. Например, у людей с сахарным диабетом первого типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. <…> Также спортсменам с высокой физической нагрузкой иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц, — заявила она.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.