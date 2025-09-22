«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 09:50

Гастроэнтеролог рассказала, кому не навредит ночной прием пищи

Гастроэнтеролог Кашух: ночной прием пищи не навредит диабетикам и спортсменам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ночной прием пищи допустим при сахарном диабете первого типа и при высоких физических нагрузках, например спортсменам, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, которые приводит LIFE.ru, у диабетиков во время сна может возникать опасное снижение уровня сахара в крови, а перекус перед сном помогает избегать гипогликемии.

Бывают ситуации, когда поесть перед сном необходимо. Например, у людей с сахарным диабетом первого типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. <…> Также спортсменам с высокой физической нагрузкой иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц, — заявила она.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

врачи
перекусы
Россия
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожской области дети уплыли в открытое море на сапборде
«Дрон-матка» ВСУ совершил сброс в российском приграничье
Более 19 тыс. точек в России стали участниками одной акции
В России предложили способ борьбы с автоподставами
Футболку с портретом Путина за $7 млн презентовали на Ассамблее народов мира
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.