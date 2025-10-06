Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 13:50

Еда от скуки: почему бездумные перекусы опасны для физического и психического здоровья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Привычка перекусывать от скуки представляет серьезную опасность для здоровья, выходящую за рамки простого набора веса. Это поведение формирует неправильные пищевые привычки и нарушает естественные механизмы голода и насыщения. Психологическая зависимость от еды как источника удовольствия может привести к проблемам со здоровьем.

Регулярные перекусы без чувства голода нарушают обмен веществ и способствуют развитию инсулинорезистентности. Возникает путаница между физиологическим голодом и эмоциональным дискомфортом, что приводит к перееданию. Формируется устойчивая связь «скука — еда», затрудняющая контроль над пищевым поведением. Повышается риск развития расстройств пищевого поведения, таких как компульсивное переедание. Снижается чувствительность к настоящему голоду, организм перестает различать истинные потребности. Секрет преодоления этой привычки заключается в осознанном питании и поиске альтернативных способов борьбы со скукой. Помогает ведение дневника питания, где отмечаются настоящие причины перекусов, и формирование новых здоровых ритуалов.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — гормона счастья. Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.

Читайте также
Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество
Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Говядина по-самарски — вкуснейший гуляш по-особенному. Добавляем один необычный ингредиент
Общество
Говядина по-самарски — вкуснейший гуляш по-особенному. Добавляем один необычный ингредиент
Открытый мясной пирог с картофельным тестом: европейская классика
Общество
Открытый мясной пирог с картофельным тестом: европейская классика
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Семья и жизнь
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса
Общество
Набираете лишние килограммы в зиму? 7 стратегий для сохранения веса
еда
питание
привычки
здоровье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Коротко о приоритетах»: какие теракты удается предотвратить в России?
Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.