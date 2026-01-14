Диетолог дала советы, как эффективно сбросить лишний вес за неделю Диетолог Королева: разгрузочные дни помогут сбросить лишний вес за шесть суток

С помощью разгрузочных дней можно сбросить лишний вес за примерно пять-шесть суток, заявила Общественной Службе Новостей диетолог Маргарита Королева. Она порекомендовала больше двигаться и заниматься спортом, например, кататься на лыжах.

При наличии разгрузочных дней можно буквально за пять-шесть дней сбросить набранные килограммы. А как устроить разгрузку — например, взять шесть грейпфрутов. В течение дня, через каждые два часа, нужно по одному грейпфруту съедать. Растительная клетчатка будет поддерживать чувство сытости. При этом нужно пить не меньше, чем два с половиной литра жидкости, — посоветовала Королева.

Врач отметила, что за новогодние праздники можно было набрать максимум до полутора килограммов жира. Остальная часть лишнего веса — это жидкость. Именно праздничные блюда с обилием соли задерживали ее в организме.

Если ограничить употребление соли, то часть набранных килограммов исчезнет. Кроме того, следует отказаться от сахара и жирной пищи, подытожила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что в постпраздничный период следует добавить в рацион больше клетчатки и белка, а крупы заменить на овощи или квашеную капусту. Она предостерегла от строгих диет — они лишь навредят организму.