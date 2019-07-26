В России на 100 тысяч детей около 20 заболевают раком. Из них 15 вылечиваются, и 5 — умирают. Снижение смертности от злокачественных новообразований — достижение российской медицины последних 20 лет. Но врачи говорят, даже выздоровевший ребенок во взрослом возрасте рискует столкнуться с онкологическим заболеванием.

Печальная новость пришла из Великобритании. В возрасте 33 лет от рака груди скончалась актриса Даника Макгиган. Российским зрителям она запомнилась по сериалам «Тюдоры» и «Не справиться». Первые признаки заболевания у Даники появились несколько месяцев назад. Болезнь развивалась стремительно, медики ничего не смогли сделать.

Макгиган уже переживала онкологическое заболевание в подростковом возрасте. Когда девочке было 11 лет у нее диагностировали лимфому. Тогда с болезнью удалось справиться, и ребенок пошел на поправку. Второй раз победить недуг уже не удалось.

Дети, пережившие рак, могут столкнуться с этим диагнозом через несколько лет и даже во взрослом возрасте. Об этом рассказал News.ru заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачева Алексей Масчан. Вероятность рецидива при некоторых видах рака (например, при Лимфоме Ходжкина) составляет до 30%. Также высока вероятность возвращения рака после перенесённого в детстве лейкоза.

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Возникновение в будущем другой злокачественной опухоли у пациента, вылеченного от рака, встречается в 15% случаев, такую статистику в беседе с News.ru привёл главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Алексей Трякин. Причин может быть несколько. Например, генетические нарушения в организме больного. Часто предрасположенность к ним передается по наследству.

У человека могут наблюдаться наследственные или приобретенные мутации в генах, отвечающих за стабильность ДНК. В данном случае организм перестаёт исправлять накапливающиеся ошибочные изменения в геноме клеток, что может привести к возникновению злокачественной опухоли. Алексей Трякин главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Вторая причина — химиотерапия и лучевая терапия в детском возрасте может спровоцировать появление рака у взрослого. Как пояснил Алексей Масчан, этот вид лечения включает в себя токсичные компоненты, которые сами по себе приводят к появлению вторичных опухолей. Эти виды противоопухолевой терапии провоцируют мутации в клетках, которые накапливаются и рак возникает повторно.

Необходимо отметить, что все успехи в лечении детского рака, которыми мы хвастаемся и гордимся, достигаются большими жертвами. У вылеченных детей рак возникает через 10-20-30 лет. Главная задача детской онкологии, помимо излечения существующих опухолей, не вызвать вторичные новообразования. Всё медицинское сообщество работает над этим. Алексей Масчан заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачева

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Современная медицина уже располагает технологиями лечения рака, которые минимизируют риски повторения рака. Например, протонная терапия, которая использует элементарные частицы для облучения больной ткани, минуя здоровые.

Таким способом пока лечат в немногих медицинских учреждениях в России. Государственных квот на протонную терапию немного, а стоимость процедуры — несколько миллионов рублей. Большинству россиян она остается недоступной. Кроме того, по словам врачей, далеко не всегда этот метод оказывается эффективным. Чаще всего в лечении онкобольного используют традиционные методы — химиотерапию и лучевую терапию.