В России на 100 тысяч детей около 20 заболевают раком. Из них 15 вылечиваются, и 5 — умирают. Снижение смертности от злокачественных новообразований — достижение российской медицины последних 20 лет. Но врачи говорят, даже выздоровевший ребенок во взрослом возрасте рискует столкнуться с онкологическим заболеванием.
Печальная новость пришла из Великобритании. В возрасте 33 лет от рака груди скончалась актриса Даника Макгиган. Российским зрителям она запомнилась по сериалам «Тюдоры» и «Не справиться». Первые признаки заболевания у Даники появились несколько месяцев назад. Болезнь развивалась стремительно, медики ничего не смогли сделать.
Макгиган уже переживала онкологическое заболевание в подростковом возрасте. Когда девочке было 11 лет у нее диагностировали лимфому. Тогда с болезнью удалось справиться, и ребенок пошел на поправку. Второй раз победить недуг уже не удалось.
Дети, пережившие рак, могут столкнуться с этим диагнозом через несколько лет и даже во взрослом возрасте. Об этом рассказал News.ru заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачева Алексей Масчан. Вероятность рецидива при некоторых видах рака (например, при Лимфоме Ходжкина) составляет до 30%. Также высока вероятность возвращения рака после перенесённого в детстве лейкоза.
Возникновение в будущем другой злокачественной опухоли у пациента, вылеченного от рака, встречается в 15% случаев, такую статистику в беседе с News.ru привёл главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Алексей Трякин. Причин может быть несколько. Например, генетические нарушения в организме больного. Часто предрасположенность к ним передается по наследству.
Вторая причина — химиотерапия и лучевая терапия в детском возрасте может спровоцировать появление рака у взрослого. Как пояснил Алексей Масчан, этот вид лечения включает в себя токсичные компоненты, которые сами по себе приводят к появлению вторичных опухолей. Эти виды противоопухолевой терапии провоцируют мутации в клетках, которые накапливаются и рак возникает повторно.
Современная медицина уже располагает технологиями лечения рака, которые минимизируют риски повторения рака. Например, протонная терапия, которая использует элементарные частицы для облучения больной ткани, минуя здоровые.
Таким способом пока лечат в немногих медицинских учреждениях в России. Государственных квот на протонную терапию немного, а стоимость процедуры — несколько миллионов рублей. Большинству россиян она остается недоступной. Кроме того, по словам врачей, далеко не всегда этот метод оказывается эффективным. Чаще всего в лечении онкобольного используют традиционные методы — химиотерапию и лучевую терапию.