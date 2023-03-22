Зовут в гости и готовят «арест Путина»: что решили страны про ордер МУС NEWS.ru узнал, кто в мире готов поддержать решение Гааги, а кто гарантирует российскому лидеру полную неприкосновенность

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, вызвало противоречивую реакцию в мире. При этом Римский статут — договор об учреждении МУС ратифицировали лишь 123 страны из 251 государства и территорий. В теории только те, кто присоединился к договору, должны соблюдать его. Готов ли мир поддержать решение Гааги? Об этом — в материале NEWS.ru.

МУС пригрозил выдачей новых ордеров

В самом Международном уголовном суде заявляют, что, несмотря на выдачу ордера, планируют добиваться взаимодействия с Россией. Комментируя выдачу ордера на арест Владимира Путина, генеральный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что сотрудничество с Россией необходимо для расследования еще нескольких судебных дел, в которые якобы могут быть вовлечены российские политики.

«Я буду и дальше искать сотрудничества с Российской Федерацией в вопросе ситуации на Украине. Мы без колебаний подадим новые ходатайства об ордерах на арест, когда этого потребуют доказательства», — заверил Хан.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Карим Хан

Как оценили в ООН вероятность дальнейшего членства России

Вскоре после публикации новостей о выдаче ордера Генассамблея Организации Объединенных Наций пояснила, что, несмотря на решение МУС, Россия не утратила и, вероятно, никогда не утратит членство в ООН.

«Россия — член Генассамблеи (ГА) ООН — это не изменилось и не изменится, если только Совбез и Генассамблея не примут иные формы», — заявила представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак.

По ее словам, при необходимости руководство Генассамблеи по-прежнему готово встречаться с Путиным и обсуждать политические вопросы лично. Где территориально могли бы проходить такие встречи, Кубиак не уточнила.

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press Полина Кубиак

Какую позицию заняли США, не ратифицировавшие МУС

Президент США Джо Байден одобрил решение Международного уголовного суда и похвалил организацию за «сильную позицию». При этом Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут. Считается, что Пентагон не хочет сотрудничать с Гаагским трибуналом, опасаясь, что тот может потребовать выдачи американских солдат, совершивших преступления в Ираке, Афганистане и других странах.

«МУС нами не признан на международном уровне, но я все равно полагаю, что это (выдача ордера на арест российского президента. — NEWS.ru) — очень сильный аргумент», — отметил Байден.

Что пообещали в Германии

В Германии также поддержали решение МУС. Министр юстиции страны Марко Бушман пообещал подчиниться ордеру и «сразу же арестовать Путина, если он окажется в Германии».

«МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ», — заявил политик.

Также он призвал не останавливаться на достигнутом и искать новые меры, которыми, по его мнению, можно оказывать давление на Россию.

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press Марко Бушман

Мнения во Франции разделились

Париж заявил, что «оказывает полную поддержку МУС, а также украинским судам, которые способствуют достижению этой цели».

Ранее, в годовщину начала СВО министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отметила в интервью, что «уже в первые недели [боевых действий] мы направили на места команды судмедэкспертов и жандармов, которые работали вместе с украинцами, чтобы помочь им собрать доказательства и задокументировать факты».

При этом депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает, что ордер на арест российского президента — «пропагандистская акция».

«Решение МУС — это акция в пропагандистской войне, а не юридический акт. Оно не будет иметь никакого результата в правовом поле. Все это нелепо, не более чем пиар-акция в пропагандистской войне», — заявил парламентарий.

Что удивляет Вучича

В ратифицировавшей Римской статут Сербии к инициативе МУС отнеслись скептически. Президент страны Александр Вучич считает, что у ордера будут «очень плохие последствия», и что действия МУС показывают неготовность Запада говорить о мире на Украине.

«Я не уверен, что это было достаточно мудрое решение или просчитанное. <...> Мой вопрос таков — теперь, когда вы обвинили его <...>, с кем вы собираетесь говорить?» — вопрошает Вучич.

При этом он прямо так и не ответил на вопрос журналистов о том, как будут действовать сербские силовики в случае визита Путина, отметив лишь, что это «бессмысленный вопрос».

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Вучич

Камбоджа усомнилась в реальности применения ордера

Тем временем премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает бессмысленным сам ордер от МУС. Хоть азиатская страна и признает решение Международного уголовного суда, глава государства сомневается, что решение хоть как-то поможет выйти из кризиса.

Более того, Хун Сен опасается, что в итоге решение МУС может привести к ядерной войне.

«Разве Путин согласится быть арестованным „по-хорошему“? Если МУС попытается арестовать его, российские власти этого так просто не позволят», — выразил обеспокоенность политик.

Может ли Путин спокойно ехать в Китай?

В Китае, где никогда не признавали юрисдикцию МУС, к ордеру на арест отнеслись равнодушно. Пекин призвал международный суд научиться занимать объективную и беспристрастную позицию и избегать двойных стандартов.

«МУС должен занимать объективную и беспристрастную позицию, уважать юридический иммунитет, которым обладает глава государства в соответствии с международным правом», — заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

А глава КНР Си Цзиньпин не только приехал с трехдневным визитом в Москву 20 марта, но и пригласил российского президента посетить Китай.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Си Цзиньпин

В Зимбабве припомнили США вторжение в Ирак

Решением Гааги выдать ордер на арест российского лидера возмущен глава Национального собрания (парламента) Зимбабве Джекоб Муденда. В ходе второй Международной парламентской конференции «Россия — Африка», прошедшей 19–20 марта в Москве, он заявил, что ордер на арест президента России показывает, что Запад обращается с международным правом как хочет.

«Вспомните Великобританию и США, которые вторглись в Ирак под предлогом, что там разработали оружие массового уничтожения. Хоть потом и оказалось, что его не было, до сих пор против этих стран не ввели никаких санкций», — подчеркнул мнением Муденда.

ЮАР затруднилась четко ответить, что будет с поездкой Путина на саммит БРИКС

На август намечен визит Путина в ЮАР на 15-й саммит БРИКС. Но учитывая, что ЮАР признает юрисдикцию МУС, неизвестно, что теперь будет с августовской поездкой российского президента.

«Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами», — избежал четкого ответа представитель главы ЮАР Винсента Магвенью.

Что изменится для президента России при зарубежных поездках

Потенциальная поездка Путина в ЮАР теперь потребует более глубокой политико-правовой проработки со стороны администрации президента, компетентных органов и МИД РФ, отметил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Хоть ЮАР и член МУС, он может не следовать указаниям об ордере, — говорит Топорнин. — Так уже бывало в прошлом, когда МУС выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира, но он приезжал в ЮАР и его там никто не арестовал».

Эксперт пояснил, что у МУС нет своих оперативных правоохранительных служб, которые могли бы приводить в исполнение решения Гаагского трибунала, поэтому суд полагается на силы государств-членов, и компетентные органы каждой страны самостоятельно решают, исполнять постановления суда или нет.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Тем не менее теперь любой выезд, даже в дружественный Таджикистан, ратифицировавший Римский статут, надо тщательно планировать. Сложно предположить, что кто-то может арестовать Путина, но каждая поездка теперь будет требовать более глубокого изучения», — подчеркнул Топорнин.

Тем временем Следственный комитет России (СКР) завел дело на судей МУС, выдавших ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, обвинив сотрудников Гаагского трибунала в «заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».