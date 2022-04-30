Жёны бойцов батальона «Азов» попросили вывезти их мужей как гражданских

Жёны бойцов батальона «Азов», заблокированных в Мариуполе на территории завода «Азовсталь», попросили президента Украины Владимира Зеленского вывезти их мужей наряду с гражданскими при помощи ООН. Девушки надеются, что их включат в список для эвакуации, передаёт Telegram-канал «Говорит Москва».

Мы, жёны тех, кто сейчас находятся в Мариуполе, обращаемся к нашему президенту. Владимир Александрович, пожалуйста, обратитесь официально к представителям ООН, чтобы внести в списки наших раненых из войскового гарнизона и забрать тела погибших воинов. Все родственники и вся Украина Вас просят это сделать, — сказала одна из женщин.

Ранее в Мариуполе заметили машины ООН с белыми флагами и эвакуационные автобусы. Они, предположительно, направляются в район «Азовстали».

Известно, что с завода «Азовсталь» вышла группа гражданских. На свободе оказались 25 человек, из которых шестеро — дети.

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал в субботу, что территория промышленного комплекса «Азовсталь» «закупорена намертво». По его словам, Вооружённые силы России, бойцы Чечни и силы ДНР имеют полный контроль вокруг территории завода, также весь промышленный комплекс просматривается с воздуха дронами.