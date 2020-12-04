Стала известна причина задержания журналистов НТВ в Турции

Журналисты российского телеканала НТВ задержаны в Турции из-за съёмки, на которую у них не было разрешения.
Об этом ТАСС
На НТВ
Журналисты успели сообщить о произошедшем в редакцию, после чего связь с ними прервалась. Вечером того же дня они прислали сообщение о том, что их «до сих пор держат». Больше сами они на связь не выходили и не отвечали на звонки.
Посольство России в Анкаре и Генконсульство РФ в Стамбуле контактируют с турецкими властями, проясняют информацию о задержании журналистов и принимают меры к установлению их местонахождения, сообщается в Facebook МИД РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что в Латвии задержали русскоязычных журналистов порталов Baltnews и Sputnik Латвия по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. У них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски. Изъяли технику и средства связи. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. Все лица, которым предъявили обвинения, — граждане Латвии.
В МИД России назвали произошедшее «карательной акцией», а сенатор Константин Косачев охарактеризовал ситуацию как политический беспредел. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский расценил действия властей республики как фашизм.