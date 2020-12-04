Стала известна причина задержания журналистов НТВ в Турции

https://static.news.ru/photo/792a3a8a-3638-11eb-b78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Журналисты российского телеканала НТВ задержаны в Турции из-за съёмки, на которую у них не было разрешения.

Об этом ТАСС рассказал источник в турецком Министерстве иностранных дел.

На НТВ уточнили , что речь идёт о репортёре Алексее Петрушко и операторе Иване Малышкине. Инцидент произошёл утром 3 декабря в пригороде Стамбула.

Журналисты успели сообщить о произошедшем в редакцию, после чего связь с ними прервалась. Вечером того же дня они прислали сообщение о том, что их «до сих пор держат». Больше сами они на связь не выходили и не отвечали на звонки.

Посольство России в Анкаре и Генконсульство РФ в Стамбуле контактируют с турецкими властями, проясняют информацию о задержании журналистов и принимают меры к установлению их местонахождения, сообщается в Facebook МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Латвии задержали русскоязычных журналистов порталов Baltnews и Sputnik Латвия по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. У них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски. Изъяли технику и средства связи. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. Все лица, которым предъявили обвинения, — граждане Латвии.

В МИД России назвали произошедшее «карательной акцией», а сенатор Константин Косачев охарактеризовал ситуацию как политический беспредел. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский расценил действия властей республики как фашизм.