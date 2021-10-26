Жадность или смерть: человечество погубят новые вирусы и старый эгоизм

Новая пандемия, точную причину которой сегодня назвать невозможно, но в приходе которой эпидемиологи не сомневаются, уже не за горами, и было бы чудовищной глупостью для правительств и мирового сообщества наступить повторно на те же грабли, на которые они наступили в случае с COVID-19, предупредила Всемирная группа по мониторингу эпидемиологической готовности (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB). Неудачи человечества в борьбе с коронавирусом вынуждают учёных отойти от сугубо научных рекомендаций к, по сути, политическим декларациям, которые звучат почти как призывы ко всемирной революции.

GPMB снискала себе авторитет после того, как её прогнозы об опасности пандемии неизвестного на тот момент нового вируса воплотились с пугающей точностью. Доклад о предстоящей пандемии «Мир на грани» GPMB опубликовала в сентябре 2019 года, за несколько месяцев до вспышки коронавируса в Ухани.

Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

В новом, третьем по счету, докладе, который опубликован во вторник, группа бьёт тревогу: минувшие 20 месяцев разгула COVID-19 и пять миллионов жертв коронавируса так и не добавили национальным правительствам мудрости.

Не в коня корм

Новый прогноз GPMB, озаглавленный «От мира разделённого к миру подготовленному», в целом пессимистический: организация не видит шансов «разделить» глобальное неравенство и несправедливость в распределении ресурсов со способностью мирового сообщества эффективно бороться с пандемиями. К слову, в этом выводы GPMB перекликаются с выводами экологов, которые также называют существующую систему международных отношений причиной неспособности человечества справиться с глобальными изменениями климата.

У мирового сообщества зримо нет возможностей справиться с текущей пандемией, и тем более у него нет возможностей подготовиться к следующей. Эта неспособность укоренена в долгой истории неравенства и бездействия, — объясняют авторы доклада.

По их мнению, COVID-19 высветил невозможность эффективной борьбы с пандемиями в мире, где большинство стран не имеют доступа к вакцинам и медицинскому обслуживанию. В докладе цитируются данные ВОЗ, из которых видно , что уровни доступа к вакцинации в странах мира почти в точности повторяют уровни подушевого дохода их населения.

us-mission/flickr.com

Более того, по мнению исследователей GPMB, общая беда не только не помогла человечеству забыть хотя бы на время свои разногласия, а напротив, усилила взаимную социальную неприязнь, политическую подозрительность и межнациональную ненависть как между разными странами, так и внутри отдельных государств. Это видно по работе почти всех межгосударственных органов и объединений, будь то Генассамблея ООН, ВОЗ, G7, G20 и других.

Человечество может совладать с предстоящей новой пандемией не столько медицинскими и научными, сколько социальными и политическими средствами, считают в GPMB.

Необходим новый всемирный социальный контракт. Его приоритетами должны стать равенство, ответственность, солидарность, взаимность и инклюзивность, — призывают исследователи.

При этом бросается в глаза, что призывая правительства и международные организации к отказу от группового эгоизма и к большей сознательности в предоставлении помощи тем странам, которые не в состоянии самостоятельно организовать борьбу с пандемиями, исследователи не забывают и себя.

GPMB обращает внимание на необходимость поддержки «независимого мониторинга», без которого, по мнению ее сотрудников, «невозможно обеспечить ответственность правительств, лидеров и институтов».

Окно возможностей стремительно сужается. По мере того, как люди в разных частях света привыкают жить в новой реальности, ощущение катастрофичности ситуации спадает, — пишут авторы документа.

Единственное светлое пятно в этой мрачной картине GPMB усматривает в том, что пандемия коронавируса дала мощный толчок научным изысканиям. Также, считают исследователи, пандемия открыла глаза на невозможное и постыдное положение дел в мире всем политикам, в том числе тем, которые до этого считали, что проблемы слаборазвитых стран не ударят бумерангом по более продвинутым странам.

Кому и коронавирус союзник

Выводы доклада 2021 года представляют собой по сути признание провала глобалистского проекта в том виде, как его десятилетиями формировали западные элиты, а коронавирус показал его нежизнеспособность всего за полтора года, сказал NEWS.ru политолог Валерий Коровин.

Обучение мировых элит новым реалиями, которое происходит сейчас прямо «на марше», приведёт к тому, что когда наступят какие-то следующие бедствия, о которых предупреждает GPMB, элиты будут подготовлены к тому, чтобы минимизировать потери. Но потери именно для себя и «золотого миллиарда», а не для остального человечества, которое идеологи глобализма рассматривают как расходный материал. Валерий Коровин директор Центра геополитических экспертиз директор Центра геополитических экспертиз

По мнению политолога, богатые страны неохотно делятся с бедными вакцинами и прочими достижениями современной медицины не по недомыслию или из-за бюрократической неповоротливости, а сознательно: потому что они видят в коронавирусе своего союзника в деле снижения «перенаселённости» планеты.

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Поскольку не получается сдержать рост рождаемости «мирового Юга» средствами планирования семьи, эту цель они пытаются достичь путём физической «выбраковки» населения слаборазвитых стран. Поэтому мешать COVID-19 делать эту «грязную работу» совсем не в планах «мирового правительства», убеждён Коровин.

Наивно ожидать, что мировая элита использует полученный за время текущей пандемии опыт для того, чтобы в будущих пандемиях делиться знаниями с неудачниками. Напротив, этот опыт «Север» будет применять для более эффективного противостояния «Югу», — опасается политолог.

Альтернативой такому человеконенавистническому по сути развитию событий может быть только построение многополярного мира, когда ни одно важное для всего человечества решение не будет приниматься в каком-то одном центре принятия решений, считает он.

Пандемия показала, что у человечества только два варианта дальнейшего развития: либо зашедший в тупик глобалистский вариант, означающий физическую гибель цивилизации, либо многополярный мир, когда разнообразие цивилизаций, как и в биологии, увеличит шансы на выживание человечества как планетарного организма, — заключает эксперт.

Ранее парламент Бразилии начал процедуру привлечения к суду президента страны Жаира Болсонару по обвинениям в преступной халатности во время эпидемии коронавируса, которая сделала Бразилию второй страной в мире после США по числу умерших от COVID-19.