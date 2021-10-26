Жадность или смерть: человечество погубят новые вирусы и старый эгоизм

Новая пандемия, точную причину которой сегодня назвать невозможно, но в приходе которой эпидемиологи не сомневаются, уже не за горами, и было бы чудовищной глупостью для правительств и мирового сообщества наступить повторно на те же грабли, на которые они наступили в случае с COVID-19,
В новом, третьем по счету, докладе, который опубликован во вторник, группа бьёт тревогу: минувшие 20 месяцев разгула COVID-19 и пять миллионов жертв коронавируса так и не добавили национальным правительствам мудрости.
Не в коня корм
Новый прогноз GPMB, озаглавленный «От мира разделённого к миру подготовленному», в целом пессимистический: организация не видит шансов «разделить» глобальное неравенство и несправедливость в распределении ресурсов со способностью мирового сообщества эффективно бороться с пандемиями. К слову, в этом выводы GPMB перекликаются с выводами экологов, которые также называют существующую систему международных отношений причиной неспособности человечества справиться с глобальными изменениями климата.
У мирового сообщества зримо нет возможностей справиться с текущей пандемией, и тем более у него нет возможностей подготовиться к следующей. Эта неспособность укоренена в долгой истории неравенства и бездействия, — объясняют авторы доклада.
По их мнению, COVID-19 высветил невозможность эффективной борьбы с пандемиями в мире, где большинство стран не имеют доступа к вакцинам и медицинскому обслуживанию. В докладе цитируются данные ВОЗ,
Более того, по мнению исследователей GPMB, общая беда не только не помогла человечеству забыть хотя бы на время свои разногласия, а напротив, усилила взаимную социальную неприязнь, политическую подозрительность и межнациональную ненависть как между разными странами, так и внутри отдельных государств. Это видно по работе почти всех межгосударственных органов и объединений, будь то Генассамблея ООН, ВОЗ, G7, G20 и других.
Человечество может совладать с предстоящей новой пандемией не столько медицинскими и научными, сколько социальными и политическими средствами, считают в GPMB.
Необходим новый всемирный социальный контракт. Его приоритетами должны стать равенство, ответственность, солидарность, взаимность и инклюзивность, — призывают исследователи.
При этом бросается в глаза, что призывая правительства и международные организации к отказу от группового эгоизма и к большей сознательности в предоставлении помощи тем странам, которые не в состоянии самостоятельно организовать борьбу с пандемиями, исследователи не забывают и себя.
GPMB обращает внимание на необходимость поддержки «независимого мониторинга», без которого, по мнению ее сотрудников, «невозможно обеспечить ответственность правительств, лидеров и институтов».
Окно возможностей стремительно сужается. По мере того, как люди в разных частях света привыкают жить в новой реальности, ощущение катастрофичности ситуации спадает, — пишут авторы документа.
Единственное светлое пятно в этой мрачной картине GPMB усматривает в том, что пандемия коронавируса дала мощный толчок научным изысканиям. Также, считают исследователи, пандемия открыла глаза на невозможное и постыдное положение дел в мире всем политикам, в том числе тем, которые до этого считали, что проблемы слаборазвитых стран не ударят бумерангом по более продвинутым странам.
Кому и коронавирус союзник
Выводы доклада 2021 года представляют собой по сути признание провала глобалистского проекта в том виде, как его десятилетиями формировали западные элиты, а коронавирус показал его нежизнеспособность всего за полтора года, сказал
Обучение мировых элит новым реалиями, которое происходит сейчас прямо «на марше», приведёт к тому, что когда наступят какие-то следующие бедствия, о которых предупреждает GPMB, элиты будут подготовлены к тому, чтобы минимизировать потери. Но потери именно для себя и «золотого миллиарда», а не для остального человечества, которое идеологи глобализма рассматривают как расходный материал.
По мнению политолога, богатые страны неохотно делятся с бедными вакцинами и прочими достижениями современной медицины не по недомыслию или из-за бюрократической неповоротливости, а сознательно: потому что они видят в коронавирусе своего союзника в деле снижения «перенаселённости» планеты.
Поскольку не получается сдержать рост рождаемости «мирового Юга» средствами планирования семьи, эту цель они пытаются достичь путём физической «выбраковки» населения слаборазвитых стран. Поэтому мешать COVID-19 делать эту «грязную работу» совсем не в планах «мирового правительства», убеждён Коровин.
Наивно ожидать, что мировая элита использует полученный за время текущей пандемии опыт для того, чтобы в будущих пандемиях делиться знаниями с неудачниками. Напротив, этот опыт «Север» будет применять для более эффективного противостояния «Югу», — опасается политолог.
Альтернативой такому человеконенавистническому по сути развитию событий может быть только построение многополярного мира, когда ни одно важное для всего человечества решение не будет приниматься в каком-то одном центре принятия решений, считает он.
Пандемия показала, что у человечества только два варианта дальнейшего развития: либо зашедший в тупик глобалистский вариант, означающий физическую гибель цивилизации, либо многополярный мир, когда разнообразие цивилизаций, как и в биологии, увеличит шансы на выживание человечества как планетарного организма, — заключает эксперт.
Ранее парламент Бразилии начал процедуру привлечения к суду президента страны Жаира Болсонару по обвинениям в преступной халатности во время эпидемии коронавируса, которая сделала Бразилию второй страной в мире после США по числу умерших от COVID-19.