Двигай антителом: антипрививочники воспрянули духом

Новая волна споров о том, в самом ли деле вакцинация помогает от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 или это не что иное, как лотерея, поднялась одновременно с четвёртой волной пандемии. Набрав какую-никакую статистику за минувшие полтора года, антипрививочники снова подняли головы, и в их числе на этот раз оказались весьма авторитетные учёные . Они доказывают, что за случаи «чудесного избавления» от COVID-19 следует благодарить не чудодейственные вакцины любой марки, а природный иммунитет выздоровевших — который, как говорят эти врачи, не такая уж редкость.

На этой неделе много шума наделало заявление иммунолога из Йельского университета (США) Акико Ивасаки, который призвал не придавать новому коронавирусу какие-то «мистические» свойства, отсутствующие у любых других инфекционных заболеваний.

Это касается любой инфекции. Вы можете быть как легко восприимчивым к ней, так и совсем невосприимчивым. Если у вас сильный естественный иммунитет, вы можете быть уверены в своей неуязвимости до года после перенесённого заболевания, — заявил он.

Ивасаки тоже не отрицает, что от вакцинации никому как минимум не станет хуже. Кроме того, даже человек, сам не имеющий симптомов ковида, может оставаться разносчиком коронавируса и заражать тех, кто своим природным иммунитетом не обладает. То есть вакцинация — не личное дело каждого, а акт социальной ответственности.

Именно это сочетание медицинской необходимости и социального обязательства и раздражает антипрививочников сильнее всего. Они указывают, что до сих пор, спустя полтора года после начала пандемии, количество научных исследований, подтверждающих пользу от прививок, примерно равно количеству исследований с прямо противоположным выводом. Последние указывают, что вырабатывающиеся в организме естественным образом антитела имеют более сильные защитные свойства, чем антитела, искусственно производимые за счёт вакцинации.

Проведённые доктором Ивасаки исследования показали , что у 43 процентов пациентов, выздоровевших от COVID-19, тем не менее антител к коронавирусу не было обнаружено вообще. Получается, доказывает иммунолог, что реакция организма на вторжение коронавируса никак не коррелируется с наличием или отсутствием антител к нему — а раз так, зачем городить огород с вакцинацией, смысл которой и состоит в выработке антител.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В любом случае, доказывает учёный, выработанные в организме естественным путём антитела имеют намного более сильные защитные свойства, чем те, которые создаются в организме за счёт инъекций. Естественные антитела группируются преимущественно в носоглотке — то есть как раз там, куда в первую очередь проникает вирус, в то время как антитела «искусственные» равномерно распределяются по кровеносной системе, то есть в том числе там, где в них нет никакой необходимости.

Вдобавок, продолжает иммунолог, организм лучше принимает те антитела, которые он сам выработал, чем те, которые ему были «навязаны» извне. Значительную часть внешних антител иммунная система просто отторгает, что автоматически снижает эффективность вакцины.

Эту аргументацию подтверждают данные клиники в Кливленде, согласно которым ни один из 1359 врачей, не получивших ни одной дозы вакцины, не сдал ПЦР-тесты с положительным результатом. Правда, оговариваются авторы исследования, средний возраст врачей в медицинском учреждении составляет 39 лет, поэтому неизвестно, какими были бы результаты в более старших возрастных группах.

Латвийский журналист Григорий Нехорошев на своём опыте только что убедился, что эффективность вакцинации — вопрос спорный. На минувшей неделе он переболел COVID-19, причём в тяжёлой форме.

Недуг жестокий, меня всего ломало почти две недели, каждый сустав болел, в бронхах был сплошной гной, даже дёсны болели так, будто удалили все зубы. Напрочь пропало обоняние. Головные боли сводили с ума, — рассказывает он.

Помимо физического недомогания Нехорошева мучает тот факт, что в апреле нынешнего года он, будучи в Москве, привился «Спутником V», а по возвращении в Ригу вакцинировался ещё и вакциной Johnson & Johnson.

Сейчас лучше, хожу по квартире, но почти как привидение, качает сильно, слабость невероятная, иногда покалывает: то в ногах, то в груди. А неделю спал круглые сутки. Поэтому думаю, что если б не был привит, ушёл бы к предкам, — полагает Григорий.

Как рассказал NEWS.ru Нехорошев, ирония его конкретной ситуации состоит в том, что он с большой долей вероятности заразился от человека, который тоже был вакцинирован.

За неделю до того, как я заболел, я сидел в кафе с одной знакомой, которая заверила меня, что вакцинирована препаратом Pfizer. А через пару дней она слегла с ковидом. Получается, что ни одна из трёх вакцин не уберегла нас от заражения, — говорит Нехорошев.

Ранее специалисты Йельского университета заявили, что вакцины Moderna и Pfizer эффективно защищают от большинства новых вариантов коронавируса, включая «дельта»-штамм, ревакцинация также может быть эффективной.