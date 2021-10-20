СОР-26 из избы: богатые страны намерены сорвать климатический саммит

Австралия, Саудовская Аравия, Аргентина, Норвегия, Индия, Япония, а также некоторые международные объединения за десять дней до открытия 26-го саммита по климату (СОР-26) проявляют бешеную активность с целью не допустить принятия на конференции в Глазго каких-либо обязывающих документов, которые вынудили бы промышленно развитые страны сократить объёмы выбросов парниковых газов. Эти страны не желают снижать объёмы использования ископаемого топлива, основной причины потепления климата. Они также не желают более терпеть положение, при котором более богатые страны платят более бедным, чтобы те развивали экологически чистые технологии.

«Климатический эгоизм», вскрывшийся накануне конференции в Глазго, показывает, насколько далеко расходятся слова с делом у лидеров самых промышленно развитых государств.

В то время как на официальном уровне практически все правительства соглашаются с необходимостью принятия безотлагательных мер, чтобы не позволить мировым температурам вырасти более чем на 1,5 градуса к середине века, их представители за кулисами активно лоббируют соответствующие органы ООН, добиваясь редактирования проектов документов конференции «в свою пользу». В частности, они пытаются изменить тексты таким образом, чтобы складывающаяся с климатом ситуация не выглядела как «излишне» катастрофическая.

Lukas Schulz / aal.photo/Global Look Press

Британское подразделение всемирной экологической организации Greenpeace в четверг сообщило , что «лоббисты» (как от правительств, так и от коммерческих и межправительственных структур вроде ОПЕК) обращались к различным чиновникам мировой ассамблеи более 32 тысяч раз.

Фразы вроде «требуются срочные и крупномасштабные меры по сокращению [парниковой эмиссии]» должны быть убраны из окончательного документа. Следует убрать требования о закрытии работающих на угле ТЭЦ, — цитируют экологи примеры записок от представителей Саудовской Аравии и Австралии.

Эти заинтересованные лица также пытались оказывать влияние на экспертов ООН по климату, объединённых в рабочую группу IPCC (МГЭИК — Межправительственная группа экспертов по изменению климата), чтобы те смягчили формулировки документов, которые будут предложены на конференции СОР-26. IPCC постоянно мониторит климатические изменения и выпускает отчёты каждые шесть лет.

Конференция рискует утонуть в сложных дискуссиях об углеродной нейтральности, не оставив времени на принятие оперативных решений по финансированию борьбы с изменениями климата и постепенному отказу от ископаемого топлива, — говорится в отчёте Greenpeace UK.

Экологи подчёркивают, что бесконечные и бесплодные споры вокруг так называемой углеродной нейтральности (нулевого баланса объёмов выбросов тепличных газов и их поглощающей природной способности у каждой страны) дают многим странам карт-бланш продолжать загрязнять атмосферу. Вместо этого эксперты требуют, чтобы СОР-26 принял прямое, не допускающее увёрток, требование к снижению таких выбросов.

Элемент избыточного катастрофизма в мировом сознании в самом деле присутствует, хотя нельзя не признать и тот факт, что перестройка глобальной энергетики в сторону её «озеленения» идёт намного более медленными темпами, чем хотелось бы, сказал NEWS.ru климатолог Владимир Клименко.

Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Для достижения тех целей, которые мировое сообщество декларирует, при тех темпах перемен, какие мы видим сегодня, понадобится лет 70. Темпы, давайте говорить прямо, не ускорятся, поскольку национальный эгоизм стран довлеет над общемировой угрозой, и вряд ли эта психология быстро изменится. В обществе действуют те же законы, как в физике, и одним желанием их не поменять. Владимир Клименко завлабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ завлабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ

Хотя направление, в котором мировое сообщество движется в плане сокращения промышленного ущерба окружающей среде, — совершенно верное, равнодействующая часто противоположных национальных интересов оказывается (и будет оставаться) весьма скромной, указывает эксперт.

Это чем-то похоже на строительство муравейника, где каждый муравей тянет соломинку в свою сторону и она достигает назначенного места гораздо медленнее, чем если бы у строителей был единый «дирижёр».

Как показывает процесс подготовки к СОР-26, ООН хоть и пытается роль такого дирижёра играть, слишком много «оркестрантов» пытаются навязать ей свои партии, мало заботясь о коллегах по «оркестру». И как и в симфоническом оркестре, главную тему в климатическом «концерте» ведут несколько первых скрипок, в то время как многие инструменты почти не слышны, указывает Клименко.

Таких ведущих «солистов» в мире около двадцати, среди которых, в свою очередь, надо выделить пятёрку главных загрязнителей — США, Европу, Индию, Россию и, в первую очередь, Китай, который сжигает более половины всего мирового потребления угля. Хотя Китай действительно принимает меры по сокращению потребления угля, объёмы там таковы, что вряд ли Китай достигнет углеродной нейтральности до середины XXI века, как Пекин декларирует, — резюмирует учёный.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала россиян готовиться к появлению новой категории мигрантов — климатических. Правительство России разработало программу по приспособлению экологии и экономики к климатическим изменениям, рассчитанную до 2030 года.