Президент Бразилии пойдет под суд как сообщник коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару предстанет перед судом по обвинениям в геноциде и преступной небрежности, проявленной им в период пандемии коронавируса. Доказательства
Чтобы эти факты могли быть переданы в суд, итоги расследования сперва должен утвердить сенат. И хотя у местных наблюдателей нет уверенности в том, что Болсонару окажется на скамье подсудимых, сам факт выдвижения обвинений против главы государства за его плохую работу по борьбе с пандемией не имеет прецедента в современном мире.
Конгресс намерен наказать тех, кто ответственен за устроенную резню бразильцев, — заявил руководитель расследовательской группы сенатор Ренан Кальерос.
Болсонару снискал себе сомнительную славу как, пожалуй, единственный в мире «ковид-диссидент» на высшем государственном посту. Он неоднократно призывал соотечественников
Хватит ныть! Сколько можно? Сколько вы ещё намереваетесь сидеть по домам? Это невозможно выдержать. Да, мы сожалеем о жертвах, но мы должны прийти к какому-то решению, — заявил Болсонару в марте 2021 года.
Когда против главы государства выдвигаются столь тяжёлые обвинения, важно понимать, стала ли высокая смертность следствием неспособности президента противостоять пандемии либо его сознательного нежелания это делать, сказал
Болсанару с самого начала был ковид-диссидентом. Он демонстративно ходил без маски даже на официальных мероприятиях и называл ковид португальским словом grippino — то есть «маленький грипп». Даже когда он сам им переболел, это не изменило его убеждений. Поэтому обвинения в преступной небрежности в самом деле имеют основания.
К счастью для бразильцев, политическая система страны представляет собой достаточно рыхлую федерацию, где частное мнение президента по тому или иному вопросу не спускается по вертикали власти в качестве обязательных к исполнению директив. Губернаторы штатов имеют полномочия самостоятельно принимать жизненно важные решения.
Из-за бездействия федеральных властей регионы страны были вынуждены самостоятельно принимать решения о локдаунах и других мерах по предотвращению распространения вируса. Однако Болсонару подвергал губернаторов критике за эти меры, называя их «тиранами». По мнению президента, ущерб от локдаунов для национальной экономики в итоге будет выше, чем от пандемии.
В ответ губернатор Сан-Паулу Хуано Дориа назвал президента «безумцем» и заявил, что бразильцам сегодня угрожают две беды: коронавирус и Болсонару. Такие настроения среди бразильских политических элит не редкость, указывает Ивановский.
В Бразилии губернаторы избираются населением, и там очень много губернаторов пришло от оппозиции. И мнение президента для них было не указ. Да и в федеральном конгрессе, где представлено порядка 30 партий, у Болсонаро нет чётко выраженной «своей» фракции. Поэтому если решение об импичменте будет вынесено на обсуждение, исход останется непредсказуемым до последнего момента из-за сильной фрагментации политических сил, — говорит Ивановский.
Сам президент, ожидаемо, отвергает расследование конгресса и утверждает, что оно было предпринято с единственной целью — не дать ему вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2022 года.
Уровень смертности от СOVID-19 в Бразилии — второй в мире после США. При этом Бразилия является «родиной» одного из штаммов коронавируса, возникшего в марте 2021 года.