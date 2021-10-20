Президент Бразилии пойдет под суд как сообщник коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару предстанет перед судом по обвинениям в геноциде и преступной небрежности, проявленной им в период пандемии коронавируса. Доказательства обвинения , собранные в ходе длившегося шесть месяцев расследования конгресса, занимают 1200 страниц. Среди них — факты подделки документов, коррупционные скандалы, обвинения в геноциде коренного населения и прочие тяжелые обвинения. Всего президенту могут быть предъявлены обвинения по девяти статьям бразильского УК.

Чтобы эти факты могли быть переданы в суд, итоги расследования сперва должен утвердить сенат. И хотя у местных наблюдателей нет уверенности в том, что Болсонару окажется на скамье подсудимых, сам факт выдвижения обвинений против главы государства за его плохую работу по борьбе с пандемией не имеет прецедента в современном мире.

Конгресс намерен наказать тех, кто ответственен за устроенную резню бразильцев, — заявил руководитель расследовательской группы сенатор Ренан Кальерос.

Болсонару снискал себе сомнительную славу как, пожалуй, единственный в мире «ковид-диссидент» на высшем государственном посту. Он неоднократно призывал соотечественников «прекратить ныть» из-за угрозы COVID-19, даже когда люди умирали тысячами в день.

Президент Бразилии Жаир Болсонару Antonio Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хватит ныть! Сколько можно? Сколько вы ещё намереваетесь сидеть по домам? Это невозможно выдержать. Да, мы сожалеем о жертвах, но мы должны прийти к какому-то решению, — заявил Болсонару в марте 2021 года.

Когда против главы государства выдвигаются столь тяжёлые обвинения, важно понимать, стала ли высокая смертность следствием неспособности президента противостоять пандемии либо его сознательного нежелания это делать, сказал NEWS.ru эксперт по Латинской Америке Збигнев Ивановский.

Болсанару с самого начала был ковид-диссидентом. Он демонстративно ходил без маски даже на официальных мероприятиях и называл ковид португальским словом grippino — то есть «маленький грипп». Даже когда он сам им переболел, это не изменило его убеждений. Поэтому обвинения в преступной небрежности в самом деле имеют основания. Збигнев Ивановский руководитель Центр политических исследований Института Латинской Америки РАН руководитель Центр политических исследований Института Латинской Америки РАН

К счастью для бразильцев, политическая система страны представляет собой достаточно рыхлую федерацию, где частное мнение президента по тому или иному вопросу не спускается по вертикали власти в качестве обязательных к исполнению директив. Губернаторы штатов имеют полномочия самостоятельно принимать жизненно важные решения.

Из-за бездействия федеральных властей регионы страны были вынуждены самостоятельно принимать решения о локдаунах и других мерах по предотвращению распространения вируса. Однако Болсонару подвергал губернаторов критике за эти меры, называя их «тиранами». По мнению президента, ущерб от локдаунов для национальной экономики в итоге будет выше, чем от пандемии.

Vincent Bosson via imago-images.de/Global Look Press

В ответ губернатор Сан-Паулу Хуано Дориа назвал президента «безумцем» и заявил, что бразильцам сегодня угрожают две беды: коронавирус и Болсонару. Такие настроения среди бразильских политических элит не редкость, указывает Ивановский.

В Бразилии губернаторы избираются населением, и там очень много губернаторов пришло от оппозиции. И мнение президента для них было не указ. Да и в федеральном конгрессе, где представлено порядка 30 партий, у Болсонаро нет чётко выраженной «своей» фракции. Поэтому если решение об импичменте будет вынесено на обсуждение, исход останется непредсказуемым до последнего момента из-за сильной фрагментации политических сил, — говорит Ивановский.

Сам президент, ожидаемо, отвергает расследование конгресса и утверждает, что оно было предпринято с единственной целью — не дать ему вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2022 года.

Уровень смертности от СOVID-19 в Бразилии — второй в мире после США. При этом Бразилия является «родиной» одного из штаммов коронавируса, возникшего в марте 2021 года.