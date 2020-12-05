Землетрясение в Турции почувствовали на Кипре

Жители как греческой, так и турецкой частей Кипра почувствовали землетрясение, эпицентр которого находится у Антальи в Турции.
По данным газеты Cyprus Mail, толчки
Неправительственная организация Reaction также сообщила, что землетрясение ощутили жители столицы Кипра Никосии. Информации об ущербе в настоящий момент нет,
Как писал NEWS.ru, 5 декабря в районе турецкой Антальи было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. В курортном городе жители почувствовали подземные толчки. Однако, по предварительным данным, разрушений зафиксировано не было.
Эпицентр землетрясения находится в Средиземном море недалеко от города Газипаша в провинции Анталья.