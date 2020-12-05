Землетрясение в Турции почувствовали на Кипре

https://static.news.ru/photo/9f374a2c-3716-11eb-a8f2-fa163e074e61_660.jpg Никосия (Кипр) Фото: Joko/Global Look Press

Жители как греческой, так и турецкой частей Кипра почувствовали землетрясение, эпицентр которого находится у Антальи в Турции.

По данным газеты Cyprus Mail, толчки ощущались на территории самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра, а также в провинциях Республики Кипр Лимасол, Никосия и Ларнака.

Неправительственная организация Reaction также сообщила, что землетрясение ощутили жители столицы Кипра Никосии. Информации об ущербе в настоящий момент нет, отмечается в Facebook НПО.

Как писал NEWS.ru, 5 декабря в районе турецкой Антальи было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. В курортном городе жители почувствовали подземные толчки. Однако, по предварительным данным, разрушений зафиксировано не было.

Эпицентр землетрясения находится в Средиземном море недалеко от города Газипаша в провинции Анталья.