Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

Фото Henning Kaiser/Global Look Press

В акватории Тихого океана в 151 километре к юго-востоку от острова Иото (Иводзима, Япония) произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной сводки, эпицентр землетрясения находился в 1277 километрах от города Татеяма в префектуре Тиба.

Сейсмологи оценивают интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения как «очень сильное».

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3. По данным специалистов, эпицентром землетрясения стал город Дманиси. Толчки чувствовались в столице Грузии Тбилиси. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.