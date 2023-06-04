Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Индонезии

Фото: Shutterstock

В море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Землетрясение было зафиксировано в воскресенье, 4 июня.

По данным сейсмологов. эпицентр стихии находился в 282 километрах на юго-запад от города Туал, население которого составляет порядка 39,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 112 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами в регионе также не объявлялась.

2 июня на северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии располагался в 19 километрах на запад от города Андалгала, население которого составляет порядка 14 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 8 километров.

Утром 7 мая в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой были зафиксированы два землетрясения. По данным управления МЧС по Камчатскому краю, их магнитуда составила 5,3 и 4,2 соответственно. В близлежащих населенных пунктах эти сейсмособытия не ощущались, угроза цунами не объявлялась.