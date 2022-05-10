Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Новой Зеландии

Фото Henning Kaiser/Global Look Press

Во вторник, 10 мая, в районе Кермадекского архипелага было зарегистрировао землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 649 километров на северо-восток от города Тауранга. Там проживают порядка 110 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет. Информация об угрозе цунами не поступала.

Ранее сообщалось, что в акватории Тихого океана в 151 километре к юго-востоку от острова Иото (Иводзима, Япония) произошло землетрясение магнитудой 5,5. Сейсмологи оценили интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения как «очень сильное».

Также в Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3. По данным специалистов, эпицентром землетрясения стал город Дманиси. Толчки чувствовались в столице Грузии Тбилиси. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.