«Зелёные» в Германии потребовали не запускать «Северный поток — 2»

Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналена Бербок призвала не выдавать разрешения на запуск «Северного потока — 2» до тех пор, пока не будут выполнены все условия ЕС. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke. Бербок также возложила на Россию частичную ответственность за энергетический кризис в Европе.

Я хочу, чтобы соблюдалось европейское право в области энергетики. Конкретно это означает, что оператором «Северного потока — 2» должна быть одна компания, а поставлять газ другая. Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию, — сказала Бербок.

По её словам, высокие цены в Европе являются следствием повышенного спроса на фоне низкого предложения. Она обвинила Россию в пустых хранилищах и отметила, что это делается сознательно с целью скорейшего ввода газопровода в эксплуатацию.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Роберт Хабек призвал власти ФРГ обсудить с Москвой энергетический кризис в ЕС. Он заявил, что РФ ограничивает поставки газа и необходимо изменить это путём переговоров. При этом политик обвинил Россию в политических играх из-за «Северного потока — 2». Он уверен, что проект не получит разрешения на эксплуатацию из-за европейской газовой директивы. Несмотря на это, Хабек предложил обсудить и этот вопрос.