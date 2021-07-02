Зеленскому напомнили о словах в защиту русских на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили о его словах в поддержку русскоговорящих жителей востока страны и Крыма, которые были произнесены в 2014 году. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал издания «Страна.ua».

В ходе выступления на телеканале «1+1» Зеленский призвал «отцепиться» от тех, кто хочет говорить по-русски. Он потребовал дать им возможность говорить на родном языке «на законном основании». Зеленский утверждал, что язык никогда не разделит Украину.

У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина — действительно братские народы, — сказал он.

В конце мая 2021 года Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были. Депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли закон о коренных народах Украины. В тексте документа подчёркивается, что коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры. При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал этот украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это уму непостижимо.