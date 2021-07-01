Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины

Депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли закон о коренных народах Украины. Об этом сообщает ТАСС.
За документ
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это уму непостижимо. Русские испокон веков жили на территории Украины. Глава государства отметил, что нынешнее руководство Украины недружественно к России, по-другому трудно объяснить проект закона, где русский народ объявляется некоренным на территории страны.
По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, этот законопроект нарушает основополагающие международные договоры и дискриминирует миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины.