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18 июля 2025 в 12:19

Дума одобрила освобождение от экзамена по русскому ряда мигрантов

ГД одобрила проект закона об освобождении ряда мигрантов от экзамена по русскому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором чтении проект закона, освобождающего ряд мигрантов от экзамена по русскому языку. Речь идет об иностранцах, которые приезжают в страну работать по правительственной квоте, следует из опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности информации.

Поправки предлагают внести в ст. 15 и ст. 18 закона «О правовом положении иностранных граждан». Инициативу разработало Минобрнауки. Авторы считают, что такая мера упростит привлечение кадровых ресурсов из-за рубежа.

Правительственная квота предполагает, что иностранец будет находиться в стране не более года. На работодателя возлагается ответственность за своевременный выезд иностранного гражданина из России. Квота в 2024 году составила 156 тысяч разрешений. На 2025 год квота установлена в размере 234,9 тысячи разрешений.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о составленном ведомством перечне профессий для приглашения на работу иностранцев без прохождения теста на знание русского языка. Он задался вопросом, почему Минтруд включил в данный перечень водителей. Володин подчеркнул, что они обязаны знать российские законы. Кроме того, председатель Госдумы пришел в недоумение от включения в список социальных работников.

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русский язык
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