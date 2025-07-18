Дума одобрила освобождение от экзамена по русскому ряда мигрантов

Госдума приняла во втором чтении проект закона, освобождающего ряд мигрантов от экзамена по русскому языку. Речь идет об иностранцах, которые приезжают в страну работать по правительственной квоте, следует из опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности информации.
Поправки предлагают внести в ст. 15 и ст. 18 закона «О правовом положении иностранных граждан». Инициативу разработало Минобрнауки. Авторы считают, что такая мера упростит привлечение кадровых ресурсов из-за рубежа.
Правительственная квота предполагает, что иностранец будет находиться в стране не более года. На работодателя возлагается ответственность за своевременный выезд иностранного гражданина из России. Квота в 2024 году составила 156 тысяч разрешений. На 2025 год квота установлена в размере 234,9 тысячи разрешений.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о составленном ведомством перечне профессий для приглашения на работу иностранцев без прохождения теста на знание русского языка. Он задался вопросом, почему Минтруд включил в данный перечень водителей. Володин подчеркнул, что они обязаны знать российские законы. Кроме того, председатель Госдумы пришел в недоумение от включения в список социальных работников.