Дума одобрила освобождение от экзамена по русскому ряда мигрантов ГД одобрила проект закона об освобождении ряда мигрантов от экзамена по русскому

Госдума приняла во втором чтении проект закона, освобождающего ряд мигрантов от экзамена по русскому языку. Речь идет об иностранцах, которые приезжают в страну работать по правительственной квоте, следует из опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности информации.

Поправки предлагают внести в ст. 15 и ст. 18 закона «О правовом положении иностранных граждан». Инициативу разработало Минобрнауки. Авторы считают, что такая мера упростит привлечение кадровых ресурсов из-за рубежа.

Правительственная квота предполагает, что иностранец будет находиться в стране не более года. На работодателя возлагается ответственность за своевременный выезд иностранного гражданина из России. Квота в 2024 году составила 156 тысяч разрешений. На 2025 год квота установлена в размере 234,9 тысячи разрешений.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о составленном ведомством перечне профессий для приглашения на работу иностранцев без прохождения теста на знание русского языка. Он задался вопросом, почему Минтруд включил в данный перечень водителей. Володин подчеркнул, что они обязаны знать российские законы. Кроме того, председатель Госдумы пришел в недоумение от включения в список социальных работников.